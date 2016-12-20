Дизайн для мобильного приложения

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Завершен7 заявок206 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно сделать дизайн 3 страниц+лого для android.

Что-то на подобие тз в атаче.

Оплата желательно на карточку ПБ.

Android
8 лет назад
talik_kr
Виталий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$20
2 дня
Работой доволен, отличный исполнитель, соблюдены все сроки. Рекомендую!
Виталий отличный заказчик, доходчиво поясняет, всегда на связи, моментальная оплата заказа. Рекомендую всем фрилансерам!

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vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
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