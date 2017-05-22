Отрисовка UI главной формы Mac ПО на основе прототипа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен6 заявок242 просмотра

Нужно отрисовать главную форму программы "Нотный блокнот", запись музыки нотами. Прототип UI предоставим, он в финальной стадии. Функционал

будет на основе приатаченного скриншота, только на 40% меньше,

соответственно на 40% меньше будет элементов управления.

Требуется дизайнер с опытом разработки UI(UIX) Mac (или iOS) приложений.

Цена, сроки?

Наличие музыкального образования не обязательно, но будет считаться плюсом,

галвное желание и возможность реализовать задание качественно. 

При успешной реализации возможно длительное сотрудничество.

Уточненное ТЗ и сроки в

iOS
8 лет назад
dgs
49 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$170
3 дня
Отличная работа!
Очень интересный проект! Заказчик предоставил все необходимые материалы, для исполнителей сразу скажу, имейте ввиду, четко читайте задание перед неачалом работы и вносите наводящие вопросы, иначе заказчик может вас недопонять, та и заказчик не должен быть специалистом в вашей отрасли. Человек серьезный, отнеситесь к нему соответственно! Рекомендую! P. S. удивлен столь скудному отзыву заказчика)

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад