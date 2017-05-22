Отрисовка UI главной формы Mac ПО на основе прототипа

Очень интересный проект! Заказчик предоставил все необходимые материалы, для исполнителей сразу скажу, имейте ввиду, четко читайте задание перед неачалом работы и вносите наводящие вопросы, иначе заказчик может вас недопонять, та и заказчик не должен быть специалистом в вашей отрасли. Человек серьезный, отнеситесь к нему соответственно! Рекомендую! P. S. удивлен столь скудному отзыву заказчика)