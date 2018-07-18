Дизайн для приложений сервиса объявлений

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт32 заявки280 просмотров

Всем привет. Дизайн нужен для ios&android, мобил и планшетов. 

Цена не конечная. Если вы определенного уровня, готовы заплатить больше. 

Если кидаете заявку в скайп, то сразу пишите стоимость и ссылку на портфолио.

AndroidiOS
7 лет назад
batunov
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров