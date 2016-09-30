Дизайн для приложения-викторины

Дизайн мобильных приложенийЗавершен5 заявок201 просмотр
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Нужно сделать дизайн для приложения-викторины. Платформы android, iOS. 

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7 лет назад
patsifist
Лут 
27 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sagikani
Саги 
24 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$65
8 дней
Очень понравилось работать с Саги. Сделал дизайн для приложения в короткие сроки и очень качественно. Адекватно реагировал на замечания, и не ленился переделывать. Будем и дальше заказывать у данного исполнителя. Рекомендуем
Работа с данным заказчиков очень понравилась, задача очень чётко объяснена (тз на высоте) оплата в срок.