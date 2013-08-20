Дизайн экрана мобильного приложения

Всем привет. На постоянное сотрудничество нужен дизайнер, для разработки макетов android, ios приложений и сайтов. Проекты только наши. Мы не посредники. Возможно помесячная оплата, либо по-проектно. Пока нужен только дизайн android приложения, если можете и это, ...
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Нужно нарисовать экран приложения (доход / расход / перевод денег со счета на счет) для программы по учету личных доходов и расходов в стиле iOS 7!
пользователь попадает на этот экран после выбора счета на главном экране (главный экран рисовать не надо).
те на главном он выбирает нужный счет с которым будет производиться операция (по умолчанию расход) и попадает на экран (доход / расход / перевод) по выбранному счету
скрины экрана из похожего приложения:
окно при нажатии на кнопку расход — http://goo.gl/aivae5
выбор кошелька (если надумали сменить) — http://goo.gl/u8bjrm
выбор категории — http://goo.gl/1ug9no
выбор подкатегории — http://goo.gl/b0uwpl
установка даты — http://goo.gl/2zblqr
добавление комментария — http://goo.gl/ujk6bx
экран доход / расход / перевод денег со счета на счет должен позволить пользователю:
1. указать тип транзакции (доход / расход или перевод денег с одного счета на другой)
2. сумму с знаком валюты ($, RUB, EUR или др в зависимости от типа счета)
3. счет с которого списывать (чтобы изменить счет или не забыть с какого счета делается транзакция, нажал ты на счет тебя отвлеки и забыл с какого счета ты списываешь бабло)
4. выбрать категория / подкатегории (оптимально чтобы это был один список категории + подкатегории)
5. произвольный текст (комментарий транзакции — достаточно 1 строчки, + расширенный по желанию пользователя)
6. комиссия (опционально, можно сделать скрытым по умолчанию)
7. дата (тоже надо не всегда, но возможность должна быть)
8. калькулятор при добавлении суммы транзакции (http://goo.gl/aivae5 там справа +/-/*/разделить/=) ты идешь в магазин за продуктами, в одном купил что-то,
в другом купил что-то пришел домой начинаешь забивать, и типа еда в одну категорию 1 раз, раз чек и два чек
список категорий + подкатегории расходов:
* Еда — Обед — Кафе — Магазин
* Транспорт
* Шопинг
* Развлечения
* Дом
* Хозтовары
* Машина
— Бензин
— Мойка
— Парковка
* Телефон
* Персональные
* Электроника
* Путешествия
* Отпуск
* Медицина
* Коммунальные услуги
* Музыка
Ситуации:
1. оплата продуктов в магазине (расход / 500 руб / оплата наличными / категория еда — магазин / дата сегодня)
2. снятие денег с карты (обмен / 5 000 руб / карта -> наличные / комиссия 0 руб)
3. вывод денег с webmoney на карту (обмен / $ 500 -> 15 000 руб {указывается сколько отдали и сколько получили} / Webmoney -> карта / комиссия $10,2)
4. получение ЗП (доход / 50 000 руб / наличные / зарплата / вчера)
5. обмен наличных USD на руб {в программе идет 2 счета наличные USD и наличные RUB} (обмен / $ 300 -> 9 825 руб {указывается сколько отдали и сколько получили} / наличные USD -> наличные RUB / комиссия 0)
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