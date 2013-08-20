Дизайн экрана мобильного приложения

# 1 — $ 125 # 2 — $ 50

Нужно нарисовать экран приложения (доход / расход / перевод денег со счета на счет) для программы по учету личных доходов и расходов в стиле iOS 7!

пользователь попадает на этот экран после выбора счета на главном экране (главный экран рисовать не надо).

те на главном он выбирает нужный счет с которым будет производиться операция (по умолчанию расход) и попадает на экран (доход / расход / перевод) по выбранному счету

скрины экрана из похожего приложения:

окно при нажатии на кнопку расход — http://goo.gl/aivae5

выбор кошелька (если надумали сменить) — http://goo.gl/u8bjrm

выбор категории — http://goo.gl/1ug9no

выбор подкатегории — http://goo.gl/b0uwpl

установка даты — http://goo.gl/2zblqr

добавление комментария — http://goo.gl/ujk6bx

экран доход / расход / перевод денег со счета на счет должен позволить пользователю:

1. указать тип транзакции (доход / расход или перевод денег с одного счета на другой)

2. сумму с знаком валюты ($, RUB, EUR или др в зависимости от типа счета)

3. счет с которого списывать (чтобы изменить счет или не забыть с какого счета делается транзакция, нажал ты на счет тебя отвлеки и забыл с какого счета ты списываешь бабло)

4. выбрать категория / подкатегории (оптимально чтобы это был один список категории + подкатегории)

5. произвольный текст (комментарий транзакции — достаточно 1 строчки, + расширенный по желанию пользователя)

6. комиссия (опционально, можно сделать скрытым по умолчанию)

7. дата (тоже надо не всегда, но возможность должна быть)

8. калькулятор при добавлении суммы транзакции (http://goo.gl/aivae5 там справа +/-/*/разделить/=) ты идешь в магазин за продуктами, в одном купил что-то,

в другом купил что-то пришел домой начинаешь забивать, и типа еда в одну категорию 1 раз, раз чек и два чек

список категорий + подкатегории расходов:

* Еда — Обед — Кафе — Магазин

* Транспорт

* Шопинг

* Развлечения

* Дом

* Хозтовары

* Машина

— Бензин

— Мойка

— Парковка

* Телефон

* Персональные

* Электроника

* Путешествия

* Отпуск

* Медицина

* Коммунальные услуги

* Музыка

Ситуации:

1. оплата продуктов в магазине (расход / 500 руб / оплата наличными / категория еда — магазин / дата сегодня)

2. снятие денег с карты (обмен / 5 000 руб / карта -> наличные / комиссия 0 руб)

3. вывод денег с webmoney на карту (обмен / $ 500 -> 15 000 руб {указывается сколько отдали и сколько получили} / Webmoney -> карта / комиссия $10,2)

4. получение ЗП (доход / 50 000 руб / наличные / зарплата / вчера)

5. обмен наличных USD на руб {в программе идет 2 счета наличные USD и наличные RUB} (обмен / $ 300 -> 9 825 руб {указывается сколько отдали и сколько получили} / наличные USD -> наличные RUB / комиссия 0)