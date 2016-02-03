Дизайн мобильного приложения

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Закрыт12 заявок184 просмотра

Необходимо нарисовать и нарезать дизайн для мобильного приложения(ий) (android, ios).

Частично дизайн готов, необходимо:

- обговорить правки;

- составить общее ТЗ (вместе со мной);

- нарисовать и нарезать макеты;

AndroidiOS
9 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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