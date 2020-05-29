UI/UX кросс-платформенного мобильного приложения под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Проект коммуникационной платформы. Есть собственные простые макеты уже разработке. Нужно продумать стиль, цвета, интерфейсы и карты экранов, проработать логику переходов итд. Разработка ведется под react.

5 лет назад
guest_15917918689849
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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