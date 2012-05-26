Дизайн для броши и запонок

Техническое задание на дизайн

Корпоративные аксессуары РЕСО-Гарантия

(ювелирное украшение-бижутерия для делового костюма)

1. Брошь-заколка женская

2. Запонки мужские

Стиль:

Офисный, минимализм, хайтек, современный, абстрактный и т.п.

Внешний вид:

Скромно, не броско, элегантно, дорого.

Форма:

Абстрактная, простая, прямоугольник, круг, овал и т.п.

Обязательно наличие названия компании мелким начертанием:

РЕСО-Гарантия, или РЕСО-ГАРАНТИЯ, или РЕСО

и знака (не критично) (правила использования логотипа прилагаются)

Аксессуары не должны по форме впрямую напоминать знак логотипа компании, но могут отдаленно перекликаться с ним.

Материал изделий:

4 варианта, по категориям

для 4 и 5 категории – не драг. металл

для 6 и 7 категории - серебро и золото соответственно

Размер:

Брошь - в пределах 3-5 кв.см (или длиной до 4 см)

Запонки – в пределах 1,5-2 х 1,5-2 см (крупные)

Использование в изделии камней или страз нежелательно!