Здравствуйте. Есть JPG-макеты (1.jpg, 2.jpg, 3.jpg) мешка. Сейчас все скучно, серо, одноцветно. Хотелось бы видеть более яркий, но строгий дизайн. Пример мешка который нравится - в приложении (4.jpg). Должны быть соблюдены ...
Дизайн для броши и запонок
Техническое задание на дизайн
Корпоративные аксессуары РЕСО-Гарантия
(ювелирное украшение-бижутерия для делового костюма)
1. Брошь-заколка женская
2. Запонки мужские
Стиль:
Офисный, минимализм, хайтек, современный, абстрактный и т.п.
Внешний вид:
Скромно, не броско, элегантно, дорого.
Форма:
Абстрактная, простая, прямоугольник, круг, овал и т.п.
Обязательно наличие названия компании мелким начертанием:
РЕСО-Гарантия, или РЕСО-ГАРАНТИЯ, или РЕСО
и знака (не критично) (правила использования логотипа прилагаются)
Аксессуары не должны по форме впрямую напоминать знак логотипа компании, но могут отдаленно перекликаться с ним.
Материал изделий:
4 варианта, по категориям
для 4 и 5 категории – не драг. металл
для 6 и 7 категории - серебро и золото соответственно
Размер:
Брошь - в пределах 3-5 кв.см (или длиной до 4 см)
Запонки – в пределах 1,5-2 х 1,5-2 см (крупные)
Использование в изделии камней или страз нежелательно!
Заявки фрилансеров
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