Дизайн интерьерных зеркал для дома и офиса

$1000
Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок378 просмотров
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#1$

Базовые данные

Стили дизайна:

Класика, Модерн, new edge, футуризм, хай тек, арт-нуво, арт деко, японизм, поп-арт, минимализм.

Максимальный формат 2,75 м * 1,2 м

Ценовой диапазон готовых изделий – средневысокий

Целевые потребители: Женщины от 25 до 50 лет, достаток средний, планируют ремонт квартиры/дома или покупку мебели

Дополнительная целевая аудитория: дизайнеры интерьеров

Материалы - Зеркало: Серебро, бронза

Количество в модельном ряду - 10 типоразмеров, по три дизайна одного типоразмера.

Из них для ванных комнат 3 типоразмера

Остальное: Гостиная, прихожая, спальня, офис

Технологии которые могут использоваться при производстве продукции

1 Пескоструйная обработка

2 Фацет

3 Лок

4 Прямолинейная и криволинейная резка зеркала/стекла

5 Покраска в 1 слой по трафарету методом распыления

6 УФ печать на принтере САН

7 Сверление отверстий для крепежа

8 УФ Наклеивание «зеркало на зеркало»

9 Использование багет а (или рамочных профилей) – по согласованию

10 Подсветка по согласованию

Для участия в работе потребуется «вклиниться» в производственные возможности компании производителя. Возможно, придется приехать на производство (г. Москва) для ознакомления с технологиями

Для участия в разработке нужно сделать тест –

1-2 варианта изделий по вышеуказанным требованиям

14 лет назад
nilm
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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