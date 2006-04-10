Базовые данные Стили дизайна: Класика, Модерн, new edge, футуризм, хай тек, арт-нуво, арт деко, японизм, поп-арт, минимализм. Максимальный формат 2,75 м * 1,2 м Ценовой диапазон готовых изделий – средневысокий Целевые потребители: Женщины от 25 до 50 ...
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- $1000Дизайн продукции5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Нужно придумать и отрисовать 15-20 фотореалистичных интерьеров с меебелью (шкафы - купе , гардеробные, распашные шкафы) Срочно! Требование - стиль, качество изображения для печати, участие в процессе постанловки задачи Жесткое соблюдение сроков! Оплата - аванс 10% после 1 ...Интерьеры и Экстерьеры48 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Создание креативной идеи и макета рекламы для размещения в местах общего пользования (на дверях туалетных кабинок) в крупных ТЦ г Москвы. Потенциальный посетитель имеет макс 1 минуту на прочтение (смотрение) на макет и ...Наружная реклама13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Создание дизайна и верстка сайтаДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт18 лет назад