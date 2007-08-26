Дизайн обложки для книги

В связи с открытием клубного проекта премиум-класса объявляются ряд перспективных и интересных вакансий. В первую очередь нам требуется человек на постоянную зарплату в заведение для разработки дизайна рекламной продукции на основе фирменного стиля (уже разработан) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн обложки книги.
Пишите в асю 403-912-770
- Похожие заказы
- Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Создать этикетку для продукции сегодня. Цветность 4+0 или 5+0 (с золотом) Материал - бумага горизонтальная ориентация можно использовать пиктограммы, к примеру "Перчатки" фотографии каната нет пока, оставте белое поле Присылайте проивьюшку и цену на ICQ 455-494-990 и [email protected]Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо разработать дизайн типового программного продукта. Разработка включает: обложку руководства пользователя, рекламную листовку, заставку, презентацию, оформление коробки, CD с дистрибутивом и календаря. Более детальная информация в приложенном задании. Желательно, чтобы исполнитель работы был из Санкт-Петербурга.Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужно Переделать 10 коробок для продукции! К платным информационным продуктам + юонусам + бесплатным мини-курсам. ТЗ + старые версии коробок в приложенном файле! В файле обращение на "ты" так что простите. писал для другого ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка дизайна пластиковой визитки Добрый день! Требуется разработка дизайна пластиковой визитки (формат: http://www.vipplastic.ru/index.shtml?r=maket). Основа информации – сайт www.vipplastic.ru Цвета пластиковых карт можно посмотреть на странице: http://www.vipplastic.ru/index.shtml?r=plastic-karti Пожелания*: на золотой карте логотип (золотое тиснение), контактные данные (скорее всего черным цветом): ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходимо создать обложку для диска – компьютерной игры в качестве, в котором выполняются обложки для дисков других игр. Мы хотим получить работу, которая по идее похожа на ту, что изображена по ссылке: http://www.azuro.ru/upload/iblock/2d0/3401232.jpg, http://warezworld.ws/images/1181230820_46992forside.jpg – игра ...Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Разнести существующий дизайн этикетки на всю линейку (соус "Восточный") - изменение названия и текстов на этикетке и контр этикетке - подбор и замена изображений для ингредиентной группы - подготовка файлов к печати предоставление на утверждение нескольких вариантов оплата по факту утверждения указывайте ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Уважаемые Даммы и Господа Компания GT приглашает Вас принять участие в тендере "Изготовления журнального стиля, дизайна журнала, сайт-клуба" Суть - это будет журнал месного значения про тусовку автомобилистов на нашем полуострове Под эгидой двух ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт16 лет назад
Планируется выпуск маленькой партии футболок для участников сообщества www.kamforum.ru Спереди будет так - http://www.kamforum.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=3359 (более подробно лого см. на www.kamforum.ru) Что будет сзади - вопрос. Известно лишь, что должна быть надпись "В Петропавловске-Камчатском - полночь". Как ее ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен дизайн диска с 3gp мильмами (3gp значит фильмами для телефонов) На диске будут разные фильмы ужасы комедии мультики и тд... жду ваших предложений и вариантов работ. варианты скидывайте на [email protected]Дизайн продукции20 заявокЗакрыт16 лет назад