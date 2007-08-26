Дизайн обложки для книги

Планируется выпуск маленькой партии футболок для участников сообщества www.kamforum.ru Спереди будет так - http://www.kamforum.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=3359 (более подробно лого см. на www.kamforum.ru) Что будет сзади - вопрос. Известно лишь, что должна быть надпись "В Петропавловске-Камчатском - полночь". Как ее ...