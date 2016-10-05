Дизайн упаковки

Дизайн продукцииЗавершен15 заявок224 просмотра
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Необходимо сделать простой лаконичный дизайн коробки для детского товара. Реально очень простое задание. Ищу исполнителя, готового выполнить эту работу быстро и за символическую плату в обмен на рекламу его услуг в целевой группе в фейсбуке. Откликнувшимся объясню более подробно.  

7 лет назад
maribor
Мария 
38 летЧили
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
robinkova_vic
Виктория 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Викторию, как отличного исполнителя - креативного, пунктуального и внимательного ко всем пожеланиям заказчика.
С Марией было приятно работать. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую.
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