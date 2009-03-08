Дизайн упаковки для сока

Нужен человек, который сможет сделать дизайны для футболок. Ничего сверхъестественного делать не нужно. Есть материалы, нужно только все причесать. От меня WMZ, от Вас дизайны (.eps до 8-й, .ai до 10-й, .cdr до 12-й версии). Всех, кого ...