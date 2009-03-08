Дизайн упаковки для сока

$250
Дизайн продукцииЗавершен53 заявки2819 просмотров
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#1$

Требуется разработка нового дизайна упаковки для сока.

Старый дизайн для примера и разметки во вложении.

Если новый дизайн упаковки понравиться, сразу же будут еще заказы для других разновидностей сока и дальнейшая работа с нашей компанией.

ЛОГОТИП НЕ ВАЖЕН, МОЖНО ПРИДУМАТЬ СВОЙ, ГЛАВНОЕ ОСТАВИТЬ НАЗВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

15 лет назад
Player666
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победители конкурса
Nabiev
Ленар 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую.
Очень хороший заказчик! Приятный в общении, оплата без проблем. Буду рад сотрудничать с Александром дальше.
undo
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Nabiev
Ленар 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
undo
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
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