Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см) конкурсная работа должна содержать 3 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с ...
Необходима верстка рекламного макета по образцу
Требуется верстка рекламного макета для наклеек на автомобили
1. В Ворде даны 3 наброска-образца. Надо сделать три варианта и мы выберем один.
2. Выбранный вариант делаем в 3-х размерах:
Размер 1: 3.000 мм (ширина) х 1000 мм (высота)
Размер 2: 1200 мм (ширина) х 1000 мм (высота)
Размер 3: 1700 мм (ширина) х 1000 мм (высота)
Замечания:
- Картинки кабеля можно взять из каталога (№7-стр7, №13-стр 13, белый кабель перекрасить из №13)
- Картинки кабеля могу предоставить из каталога, сверстанного в InDesign (Правда он весит 91 Мб)
- Белое поле вокруг лого можно сделать по-меньше (это я в ворде набросал
как мог)
Также ЕСТЬ ВТОРОЙ ПРОЕКТ: перевести каталог из формата InDesign (или формата pdf) в формат для сайта spkb.ru (предположительно страницы в ворд с сохранением изначальной верстки, цветных подложек, таблиц)
Нужен фриланс из Москвы. Оплата по факту в обмен на исходники.
Интересуют стоимость и сроки выполнения работ.
Александр
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