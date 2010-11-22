Необходима верстка рекламного макета по образцу

Требуется верстка рекламного макета для наклеек на автомобили

1. В Ворде даны 3 наброска-образца. Надо сделать три варианта и мы выберем один.

2. Выбранный вариант делаем в 3-х размерах:

Размер 1: 3.000 мм (ширина) х 1000 мм (высота)

Размер 2: 1200 мм (ширина) х 1000 мм (высота)

Размер 3: 1700 мм (ширина) х 1000 мм (высота)

Замечания:

- Картинки кабеля можно взять из каталога (№7-стр7, №13-стр 13, белый кабель перекрасить из №13)

- Картинки кабеля могу предоставить из каталога, сверстанного в InDesign (Правда он весит 91 Мб)

- Белое поле вокруг лого можно сделать по-меньше (это я в ворде набросал

как мог)

Также ЕСТЬ ВТОРОЙ ПРОЕКТ: перевести каталог из формата InDesign (или формата pdf) в формат для сайта spkb.ru (предположительно страницы в ворд с сохранением изначальной верстки, цветных подложек, таблиц)

Нужен фриланс из Москвы. Оплата по факту в обмен на исходники.

Интересуют стоимость и сроки выполнения работ.

Александр

[email protected]