Нужна разукраска дисков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок336 просмотров

Нужна Разукраска Дисков Техническое задание в приложение

Если что либо будет неясно всё поясню и разьясню в icq а лучше в скайпе)

От Вас:

- сроки - цены

- контакты желательно скайп)

Приемушество отдам качественым работам отзывам которые у вас есть цене)))

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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