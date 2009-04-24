Нужна Разукраска Дисков Техническое задание в приложение

Если что либо будет неясно всё поясню и разьясню в icq а лучше в скайпе)

От Вас:

- сроки - цены

- контакты желательно скайп)

Приемушество отдам качественым работам отзывам которые у вас есть цене)))