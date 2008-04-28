Обложка для DVD-коробки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок420 просмотров

Нужен несложный дизайн обложки для DVD-коробки (Photoshop). Срочно. Только с опытом изготовления обложек!!

ТЗ в вложенном файле.

17 лет назад
romashov
Dmitriy 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранные исполнители

FindAngel
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20
clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20

Заявки фрилансеров

FindAngel
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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