Здравствуйте! Мы сейчас реализуем несколько компакт-дисков (обложки во вложении). Необходимо нарисовать обложку для нового компакт-диска с электронными книгами, представленными на http://www.finbetting.info/productsfull.php На обложке НЕ НУЖНО писать "Компания VivInvest", ибо ...
Обложка для DVD коробки
Знакомый просит дизайн обложки для DVD-коробки (Photoshop). Работа срочная.
Размеры обложки и ТЗ в вложенном файле.
Работы размещайте, пожалуйста, здесь, либо шлите на мыло: [email protected] (чтобы в куче писем не потерялось ваше, пожалуйста, в теме обязательно указывайте "DVD").
Заявки фрилансеров
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