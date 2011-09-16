Отрисовать 3D-макет резинового изделия

Нужен эскиз ветровки в векторном формате. На груди два логотипа: геокешинг и ЮВАО г. Москвы На спине надпись:"Кубок префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы по Геокешингу" На обоих рукавах: порядковый номер команды ...