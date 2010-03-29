Разработка дизайна информационного продукта

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Завершен7 заявок198 просмотров

Интересует разработка дизайна для информационного продукта:

1. Заставка для автозапуска программы размер 800х600

2. Вкладыш для коробки DVD диска

3. Обложка DVD

Все нужно в одном стиле. Бюджет невелик. Предлагайте цены. Будем выбирать.

15 лет назад
Roedor
Андрей 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Размещал заказ в первый раз на этом сайте. Очень доволен тем, что выбрал Дмитрия. Работа выполнена быстро и качественно. Дмитрий человек ответственный и терпеливый. Способен "додумать" и реализовать невысказанные мысли заказчика. Буду обращаться к нему еще. Рекомендую.
Задача сформулирована четко и понятно, работа оплачена вовремя. С человеком приятно сотрудничать. Очень хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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