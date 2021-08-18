Разработка упаковки

Задание на разработку упаковки. Суть - указать информацию о продукте и вызвать интерес у покупателя 1) 1) Коробка в свернутом виде 22*12*6 см на 100 шт перчаток. Разворот прилагается. 2) 2) Коробка в свернутом виде 15.5*8*3 см без учета язычка для подвешивания на 10 шт

перчаток. Разворот прилагается. 3) 3) Мастер Коробка в свернутом виде внутренние размеры 44*24*30,5 см, наружные с учетом гофрокартона

3мм толщиной. Это мастер коробка в которую укладывается 20 штук коробок 22*12*6

см 4) Разработать мастер коробку для коробочек 15.5*8*3 см примерно такого же размера, как и предыдущая Упаковки 1) и 2) не более 4 цветов. Мастер коробки желательно 1 цвет, максимум 2. Необходимо

выполнять в Адобе Илюстраторе. Текст на коробке должен быть в виде текста, а

нескомпилирован в картинку, так как в дальнейшем будет меняться на разные языки

нами самостоятельно. Тексты не должен быть отрисованы, а должны использоваться

одни из шрифтов Илюстратора Необходимо использовать слои без компиляции Полный дизайн 1) и 2) должен состоять из 2 частей – художественной части и обязательной необходимой

информации. Обязательную информацию необходимо взять из имеющихся на рынке образцов. Редактирование этой информации

будет произведено нами в дальнейшем. Нужно предусмотреть, что обязательная

информация будет на 2-х языках – на английском и еще на одном, в нашем случае

сейчас на русском. Для Мастер коробок необходимо учесть, что она будет заклеиваться одним оборотом скотч ленты 6 см шириной вдоль длинного

борта. Лента прозрачная с нанесенным цветным логотипом GREENEXT вдоль всей поверхности

Приложенные развертки лишь только для образца разверток и не в коем случае не для повторения

Цены для 1) и 2) по 100 у.е. за штуку и 75 у.е. за 3). Срок выполнения до 28 мая 2021