Разработка упаковки

$275
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка164 просмотра

Задание на разработку упаковки. Суть - указать информацию о продукте и вызвать интерес у покупателя  1)     1) Коробка в свернутом виде 22*12*6 см на 100 шт перчаток. Разворот прилагается. 2)   2)   Коробка в свернутом виде 15.5*8*3 см без учета язычка для подвешивания на 10 шт

перчаток. Разворот прилагается. 3)   3)  Мастер Коробка в свернутом виде внутренние размеры 44*24*30,5 см, наружные с учетом гофрокартона

3мм толщиной. Это мастер коробка в которую укладывается 20 штук коробок 22*12*6

см 4)     Разработать мастер коробку для коробочек 15.5*8*3 см примерно такого же размера, как и предыдущая  Упаковки 1) и   2) не более 4 цветов. Мастер коробки желательно 1 цвет, максимум 2. Необходимо

выполнять в Адобе Илюстраторе. Текст на коробке должен быть в виде текста, а

нескомпилирован в картинку, так как в дальнейшем будет меняться на разные языки

нами самостоятельно. Тексты не должен быть отрисованы, а должны использоваться

одни из шрифтов Илюстратора Необходимо использовать слои без компиляции Полный дизайн 1) и 2) должен состоять из 2 частей – художественной части и обязательной необходимой

информации. Обязательную информацию необходимо взять из имеющихся на рынке образцов. Редактирование этой информации

будет произведено нами в дальнейшем. Нужно предусмотреть, что обязательная

информация будет на 2-х языках – на английском и еще на одном, в нашем случае

сейчас на русском.   Для Мастер коробок необходимо учесть, что она будет заклеиваться одним оборотом скотч ленты 6 см шириной вдоль длинного

борта. Лента прозрачная с нанесенным цветным логотипом GREENEXT вдоль всей поверхности

Приложенные развертки лишь только для образца разверток и не в коем случае не для повторения

Цены для 1) и 2) по 100 у.е. за штуку и 75 у.е. за 3).  Срок выполнения до 28 мая 2021

4 года назад
vbif128vbif
Михаил 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$275
14 дней
Escrow
Ну....
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад

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