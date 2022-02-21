Дизайн адаптива для лендинга

Привет. Нужен дизайн сайта для репетитора. Основная идея: Репетиторство на дому у заказчиков, индивидуальный подход. Обучение чтению, постановка скорочтения, обучение счету. Основные блоки: 1. Главный экран с тематическим фото и заголовком, кнопкой действия. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить реализацию ранее созданного лендинга на 4 разрешения экрана. Желательно в ближайшее время.
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