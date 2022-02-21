Дизайн адаптива для лендинга

$15
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка114 просмотров
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Нужно выполнить реализацию ранее созданного лендинга на 4 разрешения экрана. Желательно в ближайшее время.

2 года назад
ferucci
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anna_bekreneva
19 летРоссия
2 года в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$14
2 дня
RUB
Повторно обратился к Анне и рад очередной проделанной работе. Нужно было сделать адаптив лендинга, всё сделано на высшем уровне! Хочу отметить, что макет идеально подготовлен к вёрстке. Полный порядок в слоях, отступы, шрифты, цвета унифицированы. В адаптиве тоже всё продумано для удобной работы верстальщика. Еще раз спасибо!
Очень комфортно сотрудничать с Дмитрием!
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