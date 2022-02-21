Дизайн адаптива для лендинга

Повторно обратился к Анне и рад очередной проделанной работе. Нужно было сделать адаптив лендинга, всё сделано на высшем уровне! Хочу отметить, что макет идеально подготовлен к вёрстке. Полный порядок в слоях, отступы, шрифты, цвета унифицированы. В адаптиве тоже всё продумано для удобной работы верстальщика. Еще раз спасибо!