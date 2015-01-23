Сайт донор: http://e.roadrover.cn/product/platform/Mars.html Необходимо сделать уникальный дизайн страницы описания товара. Идею берем с сайта донора
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется на сайте tvoyturetskiy.ru
1)сделать удобные "хлебные крошки" Пример реализации на сайте divelang.ru
2)сделать прикольную страницу 404 и настроить страницу-заглушку, которая
возвращается с кодом ответа 200 ОК
3)добавить на странице блок отзывы Пример реализации на сайте turkrusclub.ru:
4)добавить кнопку заказа обратного звонка в шапку и кнопку записи на
курсы Пример реализации на сайте: chinatutor.ru:
5)устранить ощибки которые указаны на сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Ftvoyturetskiy.ru&tab=desktop
6)Сайт доступен по нескольким адресам:
www.tvoyturetskiy.ru; tvoyturetskiy.ru
Нужно настроить 301 редирект на страницу: tvoyturetskiy.ru
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