Дизайн парфюмерного интернет магазина

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок867 просмотров
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#1$50

ТЗ в приложении.

Цена указана только за 1 (главную) страницу.

Если выиграете конкурс, вам надо будет сделать еще и внутренние - за такую же сумму.

Можно предложить работы "не купленных сайтов" клиентов.

Актуально до понедельника-вторника.

9 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Победитель конкурса
Veronika_777
Вероника 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
#1
Отличный дизайн. Никаких нареканий. Рекомендую.
Валерий отличный заказчик! задача поставлена четко, оплата моментальная. Рекомендую всем!)
Заявки фрилансеров
Veronika_777
Вероника 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
#1
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