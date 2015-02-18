Редизайн главной страницы сайта "Хобби"

Требуется дизайнер для выполнения 3х проектов - 2 стартапа и 1 интернет-магазин. Основные требования: - опыт от 3х лет (!!!), наличие не менее 15 макетов в портфолио - опыт в отрисовке интернет-магазинов - умение работать как с наличием ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн главной страницы сайта http://anapa-hobby.ru/
Структуру оставляем прежнюю. Можно добавить новые блоки, скомпоновать по-другому. Дизайн должен быть адаптивным.
Обратите внимание, какими буквами написано название магазина (на приложенной фотографии). Использовать эти цвета, узоры и шрифт. Они заказчику нравятся. Это похоже на трещины, но на самом деле это цветочный орнамент.
В остальном, дизайн на ваше усмотрение, дорогие фрилансеры. Если возникнут вопросы, задавайте.
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