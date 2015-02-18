Редизайн главной страницы сайта "Хобби"

# 1 — $ 50

Требуется редизайн главной страницы сайта http://anapa-hobby.ru/

Структуру оставляем прежнюю. Можно добавить новые блоки, скомпоновать по-другому. Дизайн должен быть адаптивным.

Обратите внимание, какими буквами написано название магазина (на приложенной фотографии). Использовать эти цвета, узоры и шрифт. Они заказчику нравятся. Это похоже на трещины, но на самом деле это цветочный орнамент.

В остальном, дизайн на ваше усмотрение, дорогие фрилансеры. Если возникнут вопросы, задавайте.