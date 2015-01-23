Сайт интернет магазин мебели

Есть сайт с дизайном в который не влезает расширяющийся функционал и контент. Нужно, сохранив стиль и цвета сайта, нарисовать новый дизайн + логотип-текст(также планируется изменить) чтобы все влезало. Некоторые пожелания: Минимум графических элементов, нужно чтобы сайт был максимально ...
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