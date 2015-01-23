Сайт интернет магазин мебели

Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок319 просмотров
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Необходимо разработать интернет магазин мебели. Необходимо нарисовать главную, каталог, карточку товара, и внутреннюю текстовую. ТЗ прикрепляю.

9 лет назад
imgconsult
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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