Дизайн персональной страницы хирурга-имплантолога

# 1 — $ 50

Это страница хирурга-имплантолога. Работает он в Европе и России, является почетным профессором Парижской Академии дентальной имплатации. Надо предусмотреть иконки других языковых версий.

По цветам: красную гамму цветов дизайне не использовать (туда же оранжевый и коричневый). Пусть будет легкий европейский оттенок. По общему впечатлению сайт должен быть светлым, чистым и глянцевым. К цвету логотипа привязываться не надо. Можно использовать цвет #336699, но не обязательно.

По структуре: в центре главного экрана – фотография специалиста. По бокам от нее и вниз – следующие заголовки пунктов меню:

• Выполняемые операции

• Профессиональная активность

• Работы врача

• Преподавательская деятельность

• Биография

• Научные труды, публикации

• Сертификаты, лицензии

• Новости

• Отзывы

• Видео

• Фото

• Задать вопрос специалисту (этот блок можно полностью вывести)

Также на главной странице могут быть выведены анонсы разделов меню, отдельными блоками (например последние три отзыва, три публикации и т.д. для всех заголовков). В блоках только мини-анонс содержимого с кнопкой подробнее или даже только кликабельный заголовок блока. Заказчику нравится, как оформлено перо жар-птицы в круге на сайте ivandamari.ru, если бы слова в круге (удобный домен и т.д.) были бы кликабельны. На странице должно быть видео (с кнопкой «смотреть все видео») сразу под центральной фотографией.

Не должно быть много пустых мест на сайте. Текст должен очень хорошо читаться. Шрифты без витиеватостей, очень четкие. Дизайн должен быть светлым и создавать впечатление легкости, чистоты, представительно с европейским лоском.

Если возникнут какие-то вопросы, задавайте.