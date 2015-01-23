Дизайн сайта одностраничника для турфирмы

Это страница хирурга-имплантолога. Работает он в Европе и России, является почетным профессором Парижской Академии дентальной имплатации. Надо предусмотреть иконки других языковых версий. По цветам: красную гамму цветов дизайне не использовать (туда же оранжевый и коричневый). ...