Дизайн главной страницы сети отелей

Это страница хирурга-имплантолога. Работает он в Европе и России, является почетным профессором Парижской Академии дентальной имплатации. Надо предусмотреть иконки других языковых версий. По цветам: красную гамму цветов дизайне не использовать (туда же оранжевый и коричневый). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рисуем общую главную страницу для трех отелей «Посейдон». Информацию и фотографии можно посмотреть на их сайте http://anapa-poseidon.ru/
Меню: главная, отели, рестораны, сауна, предложения, акции, цены, контакты
В оформление можно сделать привязку к морю и пляжу (отели находятся в Анапе). Можно вывести на главную преимущества (актуально для каждого отеля): близко к морю и центру, комфортабельные номера, собственное кафе, бассейны (шезлонги с зонтиками), охраняемая автостоянка, трансфер, бесплатный Wi-Fi, большой зеленый двор (предусмотрено место для детских игр), беседка с мангалом в зоне отдыха.
Возникнут вопросы, задавайте.
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