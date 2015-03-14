Дизайн главной страницы сети отелей

# 1 — $ 50

Рисуем общую главную страницу для трех отелей «Посейдон». Информацию и фотографии можно посмотреть на их сайте http://anapa-poseidon.ru/

Меню: главная, отели, рестораны, сауна, предложения, акции, цены, контакты

В оформление можно сделать привязку к морю и пляжу (отели находятся в Анапе). Можно вывести на главную преимущества (актуально для каждого отеля): близко к морю и центру, комфортабельные номера, собственное кафе, бассейны (шезлонги с зонтиками), охраняемая автостоянка, трансфер, бесплатный Wi-Fi, большой зеленый двор (предусмотрено место для детских игр), беседка с мангалом в зоне отдыха.

Возникнут вопросы, задавайте.