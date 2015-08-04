Редизайн главной страницы сайта отеля, http://otel-irina.ru Всю структуру сохранить, но дизайн полностью переделать. Попробуйте, пожалуйста, разные стили и цвета.
По готовому дизайну главной страницы (PSD) дорисовать внутреннии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Дизайн (psd) главной страницы. Есть макеты (рукой нарисованное расположение элементов) внутренних страниц (в основном страницы личного кабинета).
Всего макетов - 25 штук.
Что нужно? Нужно взять дизайн главной и сделать по макетам остальные страницы.
Условия: только Украина (желательно Киев), расчет безнал.
Пишите мне, отправляю на почту что есть, смотрите, говорите цифры.
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