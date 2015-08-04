По готовому дизайну главной страницы (PSD) дорисовать внутреннии

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок206 просмотров
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Есть Дизайн (psd) главной страницы. Есть макеты (рукой нарисованное расположение элементов) внутренних страниц (в основном страницы личного кабинета).

Всего макетов - 25 штук.

Что нужно? Нужно взять дизайн главной и сделать по макетам остальные страницы.

Условия: только Украина (желательно Киев), расчет безнал.

Пишите мне, отправляю на почту что есть, смотрите, говорите цифры.

9 лет назад
Svetov
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Punkrat
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$2
7 дней
оперативно
Рекомендую!
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