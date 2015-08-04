По готовому дизайну главной страницы (PSD) дорисовать внутреннии

Есть Дизайн (psd) главной страницы. Есть макеты (рукой нарисованное расположение элементов) внутренних страниц (в основном страницы личного кабинета).

Всего макетов - 25 штук.

Что нужно? Нужно взять дизайн главной и сделать по макетам остальные страницы.

Условия: только Украина (желательно Киев), расчет безнал.

Пишите мне, отправляю на почту что есть, смотрите, говорите цифры.