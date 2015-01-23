Переделать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок532 просмотра
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Есть сайт с дизайном в который не влезает расширяющийся функционал и контент.

Нужно, сохранив стиль и цвета сайта, нарисовать новый дизайн + логотип-текст(также планируется изменить) чтобы все влезало.

Некоторые пожелания:

Минимум графических элементов, нужно чтобы сайт был максимально "легким".

Объединить сайт и форум под одной шапкой.

Статическая ширина - 1000 пикселей.

Чтобы в шапку сайта влезали: логотип, навигация, персональное меню (желательно чтобы персональное меню всегда было видно)

Из главной страницы сделать некое подобие новостной страницы где собраны все последние события со всего сайта.

Иметь потенциальное место для баннеров с саморекламой.

Задача: сделать, чтобы пользователям было удобно пользоваться сайтом и без проблем видеть всю свежую информацию.

Еще некоторые детали и адрес существующего сайта в ЛС.

Дизайн сайта
9 лет назад
mongolor
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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