Переделать дизайн сайта

Есть Дизайн (psd) главной страницы. Есть макеты (рукой нарисованное расположение элементов) внутренних страниц (в основном страницы личного кабинета). Всего макетов - 25 штук. Что нужно? Нужно взять дизайн главной и сделать по макетам остальные страницы. Условия: только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с дизайном в который не влезает расширяющийся функционал и контент.
Нужно, сохранив стиль и цвета сайта, нарисовать новый дизайн + логотип-текст(также планируется изменить) чтобы все влезало.
Некоторые пожелания:
Минимум графических элементов, нужно чтобы сайт был максимально "легким".
Объединить сайт и форум под одной шапкой.
Статическая ширина - 1000 пикселей.
Чтобы в шапку сайта влезали: логотип, навигация, персональное меню (желательно чтобы персональное меню всегда было видно)
Из главной страницы сделать некое подобие новостной страницы где собраны все последние события со всего сайта.
Иметь потенциальное место для баннеров с саморекламой.
Задача: сделать, чтобы пользователям было удобно пользоваться сайтом и без проблем видеть всю свежую информацию.
Еще некоторые детали и адрес существующего сайта в ЛС.
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