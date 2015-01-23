Требуется дизайнер для нескольких проектов

Требуется дизайнер для выполнения 3х проектов - 2 стартапа и 1 интернет-магазин.

Основные требования:

- опыт от 3х лет (!!!), наличие не менее 15 макетов в портфолио

- опыт в отрисовке интернет-магазинов

- умение работать как с наличием прототипов, так и просто со списком функционала, оформленным в виде ТЗ

- умение работать с информацией - для наилучшего рисования дизайна требуется сначала изучить конкурентов, посмотреть бурж дизайн-решения и только потом рисовать

- pixel-perfect. рисуем, естественно, по сетке.

- умение рисовать как full flat, так и realizm дизайны

По выполнении данных проектов возможно постоянное сотрудничество. Подчеркиваю - возможно, но совсем не обязательно.

Оплата производится в рублях.

Подробные условия сотрудничества оговариваются с заинтересованным.

P.S. За еду не работаем сами, и вам не предлагаем.