Дизайн одностранчника

Добрый вечер. Это задание для тех, кто умеет работать в конструкторе сайтов WIX. нам очень нравится главная страница на этом сайте http://www.coffeecava.ru/ точнее сама идея. Нужно сделать что-то подобное, только в другом направлении торговли. Кто ...