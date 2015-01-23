Дизайн одностранчника

Дизайн сайтовЗакрыт51 заявка313 просмотров
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Необходим качественный дизайн одностраничника.

Заявки без портфолио рассматриваться не будут.

Пожалуйста сразу пишите цену и срок.

А так же в заявках ссылку на портфолио.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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