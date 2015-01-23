Дизайн одностранчника

Добрый вечер. Это задание для тех, кто умеет работать в конструкторе сайтов WIX. нам очень нравится главная страница на этом сайте http://www.coffeecava.ru/ точнее сама идея. Нужно сделать что-то подобное, только в другом направлении торговли. Кто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим качественный дизайн одностраничника.
Заявки без портфолио рассматриваться не будут.
Пожалуйста сразу пишите цену и срок.
А так же в заявках ссылку на портфолио.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте, творческие люди! Необходимо создать дизайн для сайт мебели на заказ https://yadi.sk/d/hG4FYqsceBypX мокап, главной страницы. В дизайн будет входить главная страницы, каталог мебели, а также карточка товара (кухни, спальни). Дизайн должен быть эмоциональным, современным, интуитивно ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется редизайн главной страницы сайта http://anapa-hobby.ru/ Структуру оставляем прежнюю. Можно добавить новые блоки, скомпоновать по-другому. Дизайн должен быть адаптивным. Обратите внимание, какими буквами написано название магазина (на приложенной фотографии). Использовать эти цвета, узоры и шрифт. Они ...Завершен9 лет назад
- $500
Всем вечер добрый. Требуется разработать дизайн сайта для интернет провайдера. Примерный функционал domru.ru и rt.ru + личный кабинет. От вас ссылки на ваши лучшие работы, цена, и сроки. Разработать придется 6-7 страниц. Полное ТЗ будет предоставлено понравившемся ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Для сайта www.playforfree.com.ua ищется тема для размещения Flash игр Проект нужен для размещения рекламных баннеров от Google Adsense.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется дизайнер для выполнения 3х проектов - 2 стартапа и 1 интернет-магазин. Основные требования: - опыт от 3х лет (!!!), наличие не менее 15 макетов в портфолио - опыт в отрисовке интернет-магазинов - умение работать как с наличием ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать интернет магазин мебели. Необходимо нарисовать главную, каталог, карточку товара, и внутреннюю текстовую. ТЗ прикрепляю.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт с дизайном в который не влезает расширяющийся функционал и контент. Нужно, сохранив стиль и цвета сайта, нарисовать новый дизайн + логотип-текст(также планируется изменить) чтобы все влезало. Некоторые пожелания: Минимум графических элементов, нужно чтобы сайт был максимально ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть Дизайн (psd) главной страницы. Есть макеты (рукой нарисованное расположение элементов) внутренних страниц (в основном страницы личного кабинета). Всего макетов - 25 штук. Что нужно? Нужно взять дизайн главной и сделать по макетам остальные страницы. Условия: только ...Завершен8 лет назад
- $50
Редизайн главной страницы сайта отеля, http://otel-irina.ru Всю структуру сохранить, но дизайн полностью переделать. Попробуйте, пожалуйста, разные стили и цвета.Завершен9 лет назад