Дизайн главной страницы "Мебель на заказ"

Здравствуйте, творческие люди! Необходимо создать дизайн для сайт мебели на заказ https://yadi.sk/d/hG4FYqsceBypX мокап, главной страницы. В дизайн будет входить главная страницы, каталог мебели, а также карточка товара (кухни, спальни). Дизайн должен быть эмоциональным, современным, интуитивно понятным. http://patiokuhni.ru/ Понравился этот пример, сделать можно в такой стилистике, без копипаста.