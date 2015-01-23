Размер фона 1920(ширина) на 930(высота) Тема сайта: ремонт бытовых холодильников, ремонт торгового холодильного оборудования. Прикрепляю файл. Очень нравиться как сделано, но хотелось бы лучше. Плачу 1000р Яндекс Деньги. Сроки не горят. Предоставить png и ...
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Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта детского садика. Название садика - "Аистенок".
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