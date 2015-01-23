Дизайн главной страницы сайта

$45
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта детского садика. Название садика - "Аистенок".

9 лет назад
dark67
Виктор 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать фон сайту

    Размер фона 1920(ширина) на 930(высота) Тема сайта: ремонт бытовых холодильников, ремонт торгового холодильного оборудования. Прикрепляю файл. Очень нравиться как сделано, но хотелось бы лучше. Плачу 1000р Яндекс Деньги. Сроки не горят. Предоставить png и ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн парфюмерного интернет магазина

    $50

    ТЗ в приложении. Цена указана только за 1 (главную) страницу. Если выиграете конкурс, вам надо будет сделать еще и внутренние - за такую же сумму. Можно предложить работы "не купленных сайтов" клиентов. Актуально до понедельника-вторника.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать 2-е страницы сайта

    Структура во вложении. Одна главная, одна внутренняя, плюс 2 простых всплывающих окна. Бюджет 1500р за 2-е страницы. Главное требование к исполнителю терпимо относиться правкам, и уметь делать красивый и современный дизайн дизайн) Выбираю по портфолио. Подробности расскажу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать главную страницу в конструкторе WIX

    Добрый вечер. Это задание для тех, кто умеет работать в конструкторе сайтов WIX. нам очень нравится главная страница на этом сайте http://www.coffeecava.ru/ точнее сама идея. Нужно сделать что-то подобное, только в другом направлении торговли. Кто ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностранчника

    Необходим качественный дизайн одностраничника. Заявки без портфолио рассматриваться не будут. Пожалуйста сразу пишите цену и срок. А так же в заявках ссылку на портфолио.

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн главной страницы "Мебель на заказ"

    $100

    Здравствуйте, творческие люди! Необходимо создать дизайн для сайт мебели на заказ https://yadi.sk/d/hG4FYqsceBypX мокап, главной страницы. В дизайн будет входить главная страницы, каталог мебели, а также карточка товара (кухни, спальни). Дизайн должен быть эмоциональным, современным, интуитивно ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн главной страницы сайта "Хобби"

    $50

    Требуется редизайн главной страницы сайта http://anapa-hobby.ru/ Структуру оставляем прежнюю. Можно добавить новые блоки, скомпоновать по-другому. Дизайн должен быть адаптивным. Обратите внимание, какими буквами написано название магазина (на приложенной фотографии). Использовать эти цвета, узоры и шрифт. Они ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта интернет-провайдера

    $500

    Всем вечер добрый. Требуется разработать дизайн сайта для интернет провайдера. Примерный функционал domru.ru и rt.ru + личный кабинет. От вас ссылки на ваши лучшие работы, цена, и сроки. Разработать придется 6-7 страниц. Полное ТЗ будет предоставлено понравившемся ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайнер для нескольких проектов

    $1000

    Требуется дизайнер для выполнения 3х проектов - 2 стартапа и 1 интернет-магазин. Основные требования: - опыт от 3х лет (!!!), наличие не менее 15 макетов в портфолио - опыт в отрисовке интернет-магазинов - умение работать как с наличием ...

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    9 лет назад