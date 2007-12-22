Нужен растянутый на всю ширину браузера оригинальный дизайн psd и готовый шаблон(не TM, Boxedart и т.п.). Примеры: zagorskoe.ru, dobrinia.ru.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
дизайн сайта для CMS.
Есть лого, фирменные цвета.
Выдумать стиль и создать дизайн + правильно сверстать его.
Большое предпочтение будет тем, кто хорошо знает css.
Дизайн будет подключаться к CMS, главное - чтобы задав один стиль исчезали следующие баги:
1. синие ссылки.
2. синее обрамление страниц.
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