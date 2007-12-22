Дизайн сайта для CMS

$100
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок197 просмотров
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дизайн сайта для CMS.

Есть лого, фирменные цвета.

Выдумать стиль и создать дизайн + правильно сверстать его.

Большое предпочтение будет тем, кто хорошо знает css.

Дизайн будет подключаться к CMS, главное - чтобы задав один стиль исчезали следующие баги:

1. синие ссылки.

2. синее обрамление страниц.

Дизайн сайта
16 лет назад
dmvvv
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад