Постороить диаграмму в Word

Нужен шаблон под DLE для информационного сайта суда и правоохранительных органов одного из провинциальных городков России. То есть нужен шаблон для сайта, в котором у суда и у каждого правоохранительного органа (прокуратура, наркоконтроль, отдел внутренних ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо постоить диаграмму За отзыв или символическую плату.
Данные и образец постоения диаграммы в приложении.
Срок до 23.12.2007 15:00 По Московскому времени.
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