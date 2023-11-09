Дизайн внутренних страниц сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка1 просмотр
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Дизайн внутренних страниц сайта согласно ТЗ

2 месяца назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$40
2 дня
Спасибо Сергею за работу! Продолжаем сотрудничество. Все положительные отзывы остаются без изменения от заказа к заказу. Стабильное качество и отменный вкус!
И снова все прошло четко и без проволочек. Александр уже прочно занял место среди моих любимых постоянных заказчиков! Надеюсь еще не раз быть ему полезным :)
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