Сделать редизайн сайта artim116.ru, нужно полностью переделать дизайн освежить и добавить уникальный стиль и разработку что требуется от дизайнера 1.Лого 2.Главная страница 3.Страница услуг и фирменное оформление. 4.Страница оформления наших работ. ...
Изменить дизайн
Добрый день уважаемые фрилансеры.Вашему вниманию хочу предложить не большую работу.Нужно изменить дизайн проекта: pmprofit.ru
Присылайте свои предложения.
Так как менять дизайн не очень много,сумма оплаты будет не высока.
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