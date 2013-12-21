Изменить дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок116 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры.Вашему вниманию хочу предложить не большую работу.Нужно изменить дизайн проекта: pmprofit.ru

Присылайте свои предложения.

Так как менять дизайн не очень много,сумма оплаты будет не высока.

11 лет назад
p1tbull
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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