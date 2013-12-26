Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн сайта по продаже пластиковых окон. Сайт будет адаптивный. Прототип можно посмотреть здесь (дорабатывается): http://fr0n1a.axshare.com/ В ответах указывайте пожалуйста- срок, цену и ссылку на Ваше портфолио. С ...
Отрисовать 3 заставки для слайдера на сайте
отрисовать 3 заставки для слайдера на сайте
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