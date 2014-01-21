Сайт по ремонту квартир и офисов

Требуется выполнить дизайн сайта по ремонту и строительству квартир в среднем ценовом сегменте с парой скриптов — один в шапке сайта. другой — на главной странице с «акциями. подробности буду указывать при личной переписке. Также требуется разработать фирменный логотип соответствующего направления. Выкуплен домен – domadela.net