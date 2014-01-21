Сайт по ремонту квартир и офисов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки114 просмотров

Требуется выполнить дизайн сайта по ремонту и строительству квартир в среднем ценовом сегменте с парой скриптов — один в шапке сайта. другой — на главной странице с «акциями. подробности буду указывать при личной переписке. Также требуется разработать фирменный логотип соответствующего направления. Выкуплен домен – domadela.net

11 лет назад
Builder_van
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

newiy
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$90
2 дня
Рекомендаую Ирину, как креативного дизайнера. Помогла определиться с дизайном, имеет множество интересных идей. Хорошо, когда человек работает от души.
Прекрасный заказчик, только положительные эмоции от сотрудничества. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

newiy
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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