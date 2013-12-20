Дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок205 просмотров

Всем привет.

Нужен толковый дизайнер которому будем давать проекты по созданию дизайна для сайтов.

В письме прикрепить Ваше портфолио.

11 лет назад
frechka21
Михаил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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