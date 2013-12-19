Дизайн для сайта обуви

Всем привет.

Нужно разработать дизайн под макет (ну или под блоки) для сайта обуви. Макет находиться здесь - brassic.ru.

Что бы хотелось:

1. логотип (на щите от "феррари" темного фона - пишем италиком надпись) - пример щита предоставлю

2. Картинки для слайдера - 3-4 (фон и накладка обуви слоем , картинки обуви предоставлю)

3. Мелкие картинки нужно пару штук в такой же тематике

4. Фон и прочее оформление (зависит от Вашего креатива - можно и белый или др.)

Креативные идеи поддерживаю (доп. оплатой)). Граждане подбирающие картинки с первых 3 страниц поисковика в гугле или использующие найденные psd шаблонов - огромная просьба не беспокоить).

Бюджет ставим примерный сразу (либо пишем в сообщении)- без бюджета не рассматриваю.