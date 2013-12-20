Дизайн для интернет сайта (Базы отдыха в Украине)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка99 просмотров

Создание дизайна для интернет сайта

Тематика базы отдыха в Украине

Сайт должен отображать карту с возможностью выбора зоны поиска баз отдыха

а так же фильтровать по определенным критерям

11 лет назад
snikitin1
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$500
14 дней
Отличный дизайнер. Учла все мои требования. Подсказала лучшее решение согласно восприятия и читабельности сайта. Работой остался даволен
Отличный заказчик. Четкое ТЗ и приятное общение. Благодарю за хороший проект, очень понравилось, надеюсь на дальнейшее сотрудничества с Вами. Рекомендую всем честным фрилансерам! ;)

Заявки фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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