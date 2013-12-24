Всем привет. Нужен толковый дизайнер которому будем давать проекты по созданию дизайна для сайтов. В письме прикрепить Ваше портфолио.
Косметический дизайн сайта на вордпрессе
Есть тема на вордпрессе. Требуется редизайн под наши нужды + наполнение картинками (дизайн оставить прежний, найти фотографии и картинки под нашу специфику)
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