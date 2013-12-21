Сделать редизайн сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок104 просмотра

Сделать редизайн сайта artim116.ru, нужно полностью переделать дизайн освежить и добавить уникальный стиль и разработку что требуется от дизайнера

1.Лого

2.Главная страница

3.Страница услуг и фирменное оформление.

4.Страница оформления наших работ.

Нужно понимание среды строительства и представление цельевой аудитории

Также желательно сделать верстку и подготовку под seo так как проект будет вдальнейшем продвигатся

Вообщем тут нужна командная игра.

Предлагайте стоимость и сроки.

Оплата по факту

11 лет назад
gaynutdinov
Амир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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