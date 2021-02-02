Landing Page: сфера проверки качества товаров

Разработка дизайна главной и внутрених страниц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ксения, добрый день
Видел ваши работы по landing page.
Мне необходимо сделать подобную единичную страницу сайта. Сфера деятельности: проверка качества товара. Виды и стоимости услуги, фото/видео отчеты, отзывы клиентов.
Вы можете предоставить список вопросов/материала, которое я должен предоставить вам для создания такой страницы?
могу ли я сам дополнять/изменять материал сайта?
Какова будет стоимость и время создания landing page?
Спасибо за ваш ответ
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов74 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно сделать дизайн лендинга Присылайте ваши условия, цены, срокиДизайн сайтов56 заявокЗакрыт3 года назад
- $256
Нужно создать макет лэндингаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно отрисовать и сверстать 3 лендинга для строительного сайта. Файлы прикрепляю ниже. Прошу обратить внимание: данные ТЗ - для десктопной версии, но еще нужен адаптив (соответственно, какие-то элементы возможно уйдут на мобильной версии и тут ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт Интернет магазина на лицензионной версии CS Cart. Сейчас все стоит как "из коробки", а хотелось бы получить солидный вариант оформления сайта. Если у вас есть опыт работы с CS Cart, прошу предлагайте, что ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужны макеты сделанные для портфолилДизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Дизайн сайтаДизайн сайтов58 заявокЗакрыт3 года назад
Алеся, добрый день, я - Сергей, мне Вас рекомендовал дал Роман (верстальщик). Нужен дизайн сайта, всего 6 страниц. Все страницы не сложные. Могу к вам обратиться?Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт3 года назад