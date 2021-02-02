Landing Page: сфера проверки качества товаров

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка101 просмотр
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Ксения, добрый день

Видел ваши работы по landing page.

Мне необходимо сделать подобную единичную страницу сайта. Сфера деятельности: проверка качества товара. Виды и стоимости услуги, фото/видео отчеты, отзывы клиентов.

Вы можете предоставить список вопросов/материала, которое я должен предоставить вам для создания такой страницы?

могу ли я сам дополнять/изменять материал сайта?

Какова будет стоимость и время создания landing page?

Спасибо за ваш ответ

3 года назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад