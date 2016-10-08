Полный редизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую. нужен полный редизайн интернет-магазина, занимающийся продажей игровой валюты в популярных ммо играх

7 лет назад
klimleader
Клим 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$340
7 дней
Очень понравился дизайн. Буду среди конкурентов в топе. Спасибо большое Алексею. Тут все просто, обращаешься к Лучшему, получаешь Лучшее.
Понравилось работать над проектом Клима. Замечательный заказчик: на связи, приятный в общении, с понятным подготовленным ТЗ, быстрой оплатой. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Создание аватара для группы в ВК

    Создание аватара и меню для группы ВК https://vk.com/vybor_puti Сам аватар мне нравится, но ВК изменился и размер стал не подходящим а меню совсем надо сделать другим (но пункты остаются прежними)

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта. Его доработка до образца.

    $50

    Сайт есть, нужно доработать до нормального уровня. Образец сайта включая бэкгроунд, текст и фото вышлю. Необходимый опыт и нужно будет прописать  - Meta Description,  meta-tags, headings, Image Alt Test, Inline CSS Test, JS Error Checker. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание Лендинга

    День добрый, ищу человека по созданию лендинг страниц. Лендинг страница должна быть просто вау и оплата тогда будет достойная за работу. Если имеете примеры работ буду рад ознакомиться с ними. Спасибо за внимание и жду ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Cделать одностраничный сайт портфолио

    Требуется сделать одностраничный сайт портфолио. Точное тз обговариваю с каждым индивидуально. Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате. Также прошу проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд)

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн иконок, визитки, сайта, лэндинговой страницы

    Всем добрый день! Для долгосрочного постоянного сотрудничества (проекты есть почти постоянно) ищу дизайнера с оплатой на сдельной основе (оплата за выполненную работу).  Планирую рассмотреть 3-4 кандидатуры с понравившимся портфолио, и выбрать поставщика услуги с кем ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад