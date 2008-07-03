Создание профессионального дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок321 просмотр

Более подробная информация в ТЗ (в приложении)

17 лет назад
artemida_design
Артем 
41 год
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

wersii
Степан 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
Уважаемые заказчики, предостерегаю Вас от данного исполнителя! Человек не закончил работу и отказался возвращать деньги. Первый макет был забракован, так как он на 100% не соответствовал ТЗ. Второй макет был переделан из первого, путем переставления местами элементов дизайна, при том, что задача была изменить эскиз в корне. Далее исполнитель пропал и в сети не появляется. Готов предоставить все материалы для оценки ситуации. Коллеги, от дальнейших комментариев воздержусь. Вот последняя переписка по ICQ: Art™ (15:27:54 21/07/2008) Вы обещали переделать эскиз, но безрезультатно. Почему? Art™ (15:28:45 21/07/2008) Вынужден написать негативный отзыв, дабы уберечь других заказчиков от Вашей некомпетентности 86162945 (20:11:16 21/07/2008) Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ 86162945 (20:11:16 21/07/2008) если будет написан отзыв - я подробно распишу вам в ответ такой же отзыв 86162945 (20:11:16 21/07/2008) КРАЙНЕ негативный 86162945 (20:11:16 21/07/2008) что б с вами больше вообще никто не работал Art™ (20:12:50 21/07/2008) предлагаю попробовать Art™ (20:14:14 21/07/2008) Думаю Вы не против, если я переписку из icq выложу в мой отзыв

Заявки фрилансеров

wersii
Степан 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад

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