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Требуется нарисовать дизайн сайта Свадебного салона "Королева" (Украина, Одесса)

Не применять: шаблоны. Можно применять: свадебную атрибутику, завитушки и прочий "гламур", если он там будет в тему. Цветовая гамма: желательно красноватые тона, розовый цвет, но не объязательно, главное чтобы все было красиво. Нам нравятся след. сайты: http://happyday.com.ua/ http://amour-salon.com.ua/

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Желательно разместить на сайте конт. инф.:

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URL главной страницы: http://koroleva.od.ua/

65000, г. Одесса, пер.Чайковского 14

Тел.: +38 (0482) 32-63-22, 38 (048) 724-60-28

E-mail: [email protected]

Сумма вознаграждения: 100 у.е.

Сроки: до 7-8 июля

Свои варианты присылать: [email protected] (и копию на [email protected])