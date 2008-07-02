Нужно сделать макет одной страницы сайта

Нужно сделать макет страницы сайта, посвященного трамваю одного из городов.

Сайт информационный, поэтому слишком навороченного и сложного макета не нужно.

Имеется набор фотографий, из них нужно будет выбрать минимум 4 для шапки сайта.

В шапке также должно быть название сайта.

Общая цветовая гамма — красная (традиционный цвет для трамвая).

Слева столбиком меню сайта, справа — универсальные блоки (заголовок блока + площадь для размещения информации) для разных данных: текст, фотография, опрос и так далее.