Требуется разработать современный и солидный дизайн для сайта агентства недвижимости. Приблизительную стоимость и сроки выполнения пишите в резюме. Точная стоимость и сроки будут оговариваться позже. !!! Обращаться буду только к тем, ...
Нужно сделать макет одной страницы сайта
Нужно сделать макет страницы сайта, посвященного трамваю одного из городов.
Сайт информационный, поэтому слишком навороченного и сложного макета не нужно.
Имеется набор фотографий, из них нужно будет выбрать минимум 4 для шапки сайта.
В шапке также должно быть название сайта.
Общая цветовая гамма — красная (традиционный цвет для трамвая).
Слева столбиком меню сайта, справа — универсальные блоки (заголовок блока + площадь для размещения информации) для разных данных: текст, фотография, опрос и так далее.
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